Вратарь «Вашингтона» Самсонов не поможет сборной России на чемпионате мира

Вратарь хоккейной сборной России Илья Самсонов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» не приедет в расположение национальной команды.

Клуб не отпускает голкипера из-за наличия проблем со здоровьем. 24-летний хоккеист вынужден пройти двухнедельный курс реабилитации в лагере американской команды, сообщает Twitter Федерации хоккея России.

Накануне глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что и Самсонов, и его одноклубник Дмитрий Орлов, и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко присоединятся к национальной команде в ближайшие несколько дней.

Наша дружина с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами.

Ранее сообщалось, что Ротенберг извинился перед болельщиками за поражение России от Словакии со счетом 1:3.