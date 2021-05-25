Вратарь «Вашингтона» Самсонов не поможет сборной России на чемпионате мира
Вратарь хоккейной сборной России Илья Самсонов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» не приедет в расположение национальной команды.
Клуб не отпускает голкипера из-за наличия проблем со здоровьем. 24-летний хоккеист вынужден пройти двухнедельный курс реабилитации в лагере американской команды, сообщает Twitter Федерации хоккея России.
Накануне глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что и Самсонов, и его одноклубник Дмитрий Орлов, и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко присоединятся к национальной команде в ближайшие несколько дней.
Наша дружина с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами.
Ранее сообщалось, что Ротенберг извинился перед болельщиками за поражение России от Словакии со счетом 1:3.