Белорусская футболистка отвернулась во время исполнения гимна в знак солидарности с Протасевичем

Футболистка брестского «Динамо» Виктория Сидорчук отвернулась во время исполнения официального гимна Белоруссии на матче с «Неманом» в знак солидарности с арестованным Романом Протасевичем.

Сидорчук оказалась единственной в составе обеих команд, кто поступил подобным образом. После игры Виктория выложила этот момент в сторис своего Instagram – из чего стало понятно, что футболистка протестовала против захвата самолета Ryanair.

Этот момент можно увидеть в Youtube-канале Белорусской федерации футбола.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Ранее глава федерации хоккея Латвии заявил, что Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ.