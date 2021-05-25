В Японии подтвердили, что спортсмены из США примут участие в Олимпиаде в Токио

Озвученная 24 мая рекомендация Госдепартамента США для американских граждан воздерживаться от поездок в Японию в связи с пандемией не касается спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио. Об этом в заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«Мы получили разъяснение от правительства США, что эта рекомендация не повлияет на отправку американской сборной на Олимпиаду», - передает слова Мотэги агентство Kyodo.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 621 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 711 тыс.

Ранее сообщалось, что организаторы склоняются к варианту проведения Игр в Токио с местными зрителями.