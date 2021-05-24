Радимов подрался на Московском вокзале в Санкт-Петербурге

Telegram-канал 112 сообщает, что главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов попал в неприятную ситуацию.

Отмечается, что Радимов устроил драку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге

Со слов очевидцев, выходя из поезда, Радимов ударил человека. Разнимать потасовку пришлось другу Радимова, который ехал с ним. Сообщается, что Радимов был пьян. Тренер опроверг эту новость, заявив, что не вел себя агрессивно.

«Нет конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте. Я был пьян? Может, выпил бокал пива», — передает слова Радимова 78.ru.

Радимов возглавляет «Зенит-2» с 2018 года. В прошлом сезоне Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп — ПФЛ) сине-бело-голубые заняли третье место набрав 51 очко.

Ранее КДК дисквалифицировал тренера «Зенита-2» Радимова на пять матчей.