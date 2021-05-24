Траньков подарил Волосожар на день рождения машину за 6 млн рублей

Фигурист Максим Траньков подарил своей жене и экс-партнерше Татьяне Волосожар дорогой подарок.

На день рождения Волосожар получила автомобиль за 6 млн рублей. Сейчас пара ожидает ребенка.

«Размер машины увеличивается следом за размером нашей семьи. Шикарный подарок от любимого мужа на мои 35. Целый мини-дом на колесах, мне кажется. Влезем все!» — написала Волосожар в Instagram.

Волосожар и Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами. Также пара является чемпионами мира и четырехкратными победителями европейского первенства.

16 февраля 2017 года у пары родилась дочь Анжелика.

В октябре 2020 года Татьяна приняла участие в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с актером Евгением Прониным.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 34-летняя Татьяна Волосожар поделилась с поклонниками, как они с мужем Максимом Траньковымрешили завести второго ребенка.