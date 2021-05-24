Тренер Назаров сравнил правительство Латвии с детьми после скандала с флагом Белоруссии

В Риге с 21 мая по 6 июня в Риге проходит чемпионат мира по хоккею.

В центре города установлены флаги стран-участниц соревнований. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров сравнил правительство Латвии с детьми.

«Латыши ведут себя как маленькие дети в песочнице, у которых отобрали игрушку. Обиделись непонятно на что и больше не хотят пускать в свою песочницу», — сказал Назаров.

Также Назаров отметил, что флаг Белоруссии на крупном спортивном событии не имеет отношения с инцидентом, который произошел с самолетом, летевшим из Афины в Вильнюс.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в Минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее на чемпионате мира по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый.