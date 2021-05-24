Пловчиха Герасименя поддержала замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею

Олимпийская медалистка, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя поддержала замену национального флага Белоруссии на бело-красно-белый, который использует оппозиция, на чемпионате мира по хоккею, передает Sport24.

«Для меня такой жест мэра Риги — знак проявления солидарности. Наконец-то слова превратились в действия. Каждый, кто может приехать в нашу страну, рискует оказаться под угрозой», — сказала Герасименя.

Также она отметила, что было бы замечательно, если бы федерации других стран отказались участвовать в чемпионате Европы по велоспорту, который пройдет на территории Белоруссии.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в Минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее на чемпионате мира по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый.