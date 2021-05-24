Ветеран «Спартака» Гладилин: чтобы Витория боролся за чемпионство, команду надо усиливать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил назначение на пост главного тренера красно-белых португальского специалиста Руя Витории. Гладилин считает, что Витория является достойным вариантом для москвичей.

«Это специалист хорошего европейского класса. То, что он работал в «Бенфике», добивался результата, выигрывал чемпионат и Кубок, значит, что он знает, как работать с игроками и, что важно, с легионерами. Он умеет общаться с игроками, которые имеют вес. Так что это человек, который достойно может здесь работать», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнул, что для решения задачи выиграть чемпионский титул в год 100-летия «Спартака» Витории необходимо усиливать команду. И он вправе потребовать от руководства приобрести нужных ему футболистов.

«Ему нужны игроки, на которых он сейчас должен опереться. Некоторые из нынешнего состава могут уйти — есть разговоры об уходе Ларссона, Крала. Вопрос, как он сможет усилить команду. Это возможно, если ему пойдут навстречу в селекционном вопросе и дадут карт-бланш приглашать того, кого он хочет. Ему надо решать задачу борьбы за чемпионство с «Зенитом» — я не беру в расчет другие команды. «Зенит» сейчас номер один по комплектации и имеет два примерно равных состава. «Спартаку» нужно в каждую линию добавлять минимум качественного игрока — это дорого в наше время. Если он будет работать с теми исполнителями, которые у него есть сейчас, это задача невыполнимая. Подтягивать молодых, наигрывать — это долго. А если надо выигрывать титул, то нужно усиливать команду. Если не будет усиления, Рую, какие бы схемы он ни предлагал, будет невозможно выиграть чемпионат. Для этого нужно сумасшедшее везение, как это было у Карреры», — заключил Гладилин.

О назначении Руя Витории главным тренером «Спартака» стало известно в понедельник, 24 мая. Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на два года.

Как сообщалось ранее, знаменитый голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выразил надежду, что Витория сможет выиграть с командой чемпионство.