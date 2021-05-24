Словакия обыграла Россию в матче чемпионата мира по хоккею

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России встречалась с национальной командой Словакии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков.

В середине второго периода Милош Клеман вывел Словакию вперед, но уже через минуту Александр Барабанов сделал счет 1:1. За семь минут до финальной сирены Мартин Гернат забросил вторую шайбу в ворота команды Валерия Брагина, а за минуту до конца матча Марек Дялога установил окончательный счет, забросив в пустые ворота.

Российская команда выступает под нейтральным флагом из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В следующем матче россияне сыграют против Дании. Встреча начнется 26 мая в 16.15 по московскому времени.

В двух первых играх Россия обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1).

Хоккей Чемпионат мира. Группа А

Словакия — Россия — 3:1

1:0 — Милош Клеман (Милош Роман) — 30:00

1:1 — Александр Барабанов (Сергей Толчинский, Антон Слепышев) — 31:06

2:1 — Мартин Гернат (Марек Гривик, Петер Цегларик) — 53:19

3:1 — Марек Дялога — 58:59.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Россия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира.