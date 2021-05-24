На чемпионате мира по хоккею флаг России заменили на символику ОКР

В Риге с 21 мая по 6 июня проходит чемпионат мира по хоккею.

В центре города установлены флаги стран-участниц соревнований. Власти латвийской столицы убрали российский флаг, заменив его на символику Олимпийского комитета России (ОКР), передает Sportacenters.

Российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, запрещено использование национальной символики, в том числе флага и гимна. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA), изначально срок наказания составлял четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил его до двух лет.

В первых двух матчах турнира подопечные Валерия Брагина одолели Чехию (4:3) и Великобританию (7:1).

В эти минуту россияне играют против Словакии. В середине третьего периода счет 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее на чемпионате мира по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый.