Российский вратарь Крицюк стал лучшим в чемпионате Португалии по отраженным ударам

Экс-вратарь «Белененсеша» Игорь Крицюк стал лучшим голкипером чемпионата Португалии по проценту отраженных ударов.

Бывший вратарь «Краснодара» отразил 88 из 115 нанесенных ударов, что составило 76%.

30-летний голкипер перешел в «Белененсеш» из «Краснодара» летом 2020 года на правах свободного агента. В этом сезоне на его счету 27 матчей в Примейре, в которых он 11 раз отыграл на ноль.

В завершившемся сезоне «Белененсеш» занял десятое место, набрав 40 очков в 34 матчах, отстав от чемпиона страны «Спортинга» на 45 очков.

Напомним, что Крицюк начал профессиональную карьеру в Португалии, проведя сезон за «Риу Аве» и полтора — за «Брагу». В январе 2016 года он перешел в «Краснодар», став основным голкипером клуба и в том же году провел два матча за сборную России.

В сезоне-2017/18 Крицюк получил тяжелую травму и после восстановления не смог вернуть место в составе «быков».

Ранее Крицюк послужил причиной травмы соперника в чемпионате Португалии.