Дзюба отреагировал на критику в свой адрес после слов про враждебный настрой в Грозном

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал про критику в свой адрес после слов про «Ахмат». Ранее футболист рассказал, что в Грозном играть очень тяжело из-за угнетающей атмосферы и враждебного настроя публики.

За свое высказывание капитан сборной России подвергся критике. В клубе также отреагировали на слова форварда.

«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как что-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак», — прокомментировали слова Дзюбы представители «Ахмата».

«Я про «Ахмат» все хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить людям. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про «Спартак», но это неудивительно», — сказал Дзюба после тренировки в составе национальной сборной на сборах в Австрии.

Недавно Дзюба заявил, что планирует играть еще два и хочет взять новые трофеи. Также футболист отметил, что хочет забить 100 мячей за «Зенит», а также выйти на второе место в списке бомбардиров команды.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» ответили Дзюбе на слова об «угнетающей» атмосфере в Грозном.