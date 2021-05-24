Самсонов, Тарасенко и Орлов прибудут в расположение сборной России в ближайшие дни

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко присоединятся к национальной команде в ближайшие несколько дней.

«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ночью «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и покинул розыгрыш Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бостона», итоговый счет серии 4-1.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче не сумел отличиться, а по ходу игры получил незначительное повреждение, которое не помешало ему продолжить игру. Без очков также остался Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отразил 16 бросков по своим воротам из 19.

Но Овечкин из-за травм не сможет помочь сборной России, а Кузнецов продолжает отбывать дисквалификацию за употребление марихуаны.

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче первого раунда плей-офф и также завершил выступление в Кубке Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Колорадо», «Эвеланш» выиграли серию всухую с результатом 4-0.

Российский нападающий проигравшей команды Владимир Тарасенко в этом поединке оформил дубль, забросив все шайбы своей команды.

Ранее сообщалось, что голкипер Самсонов, защитник Орлов и форвард Тарасенко помогут сборной России на ЧМ-2021.