Кокорин вышел на поле впервые за 2,5 месяца

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле впервые за два с половиной месяца.

Тренерский штаб выпустил форварда в матче 38-го, заключительного, тура чемпионата Италии против «Кротоне». Российский футболист появился на поле при счете 0:0 на 76-й минуте поединка, он заменил Франка Рибери.

Кокорин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травму. В матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2) форвард получил мышечное повреждение.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

После 37 туров чемпионата Италии «Фиорентина», набравшая 39 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. Сообщается, что российский игрок может покинуть итальянскую команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности появится на поле в матче 38-го тура итальянской Серии А против «Кротоне».