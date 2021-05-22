Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Флориду Пантерз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Лайтнинг».

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шестую шайбу своей команды, а также трижды в этом матче выступил в роли ассистента.

Российский защитник победившей команды Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу и получил травму. В момент борьбы за шайбу против Сергачева применил силовой прием Патрик Хорнквист. Защитник «Тампы» упал на лед и очень неудачно врезался в борт, что привело к полученной травме.

Счет в серии стал 3 - 1 в пользу «Тампы».

Стоит отметить, что «Тампа» защищает чемпионский титул, команда выиграла в прошлом сезоне Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии турнира «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. По ходу второй двадцатиминутки действующие обладатели Кубка Стэнли забросили пять шайб, установив тем самым клубный рекорд по количеству голов за один период в розыгрыше плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 4-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 6:2

1:0 — Чирелли (Киллорн, Чернак), 03:00;

2:0 — Гурд (Сергачёв, Кучеров), 07:24;

2:1 — Юбердо (Хёрнквист, Б.еннетт), 08:49;

3:1 — Палат (Чернак, Кучеров), 16:45;

4:1 — Киллорн (Кучеров, Хедман), 25:41;

5:1 — Киллорн (Стэмкос, Чирелли), 27:15;

5:2 — Вераге (Барков, Юбердо), 38:45;

6:2 — Кучеров (Стэмкос, Киллорн), 44:47.