Мозес подписал со «Спартаком» трехлетний контракт

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес продолжит выступление в московском «Спартаке».

По информации журналиста Николо Скиры, которую он опубликовал в своем Twitter, футболист заключил с российским клубом контракт сроком на три года. Игрок выступал в «Спартаке» на правах аренды, перейдя из лондонского «Челси», и красно-белые воспользовались опцией выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне 30-летний Мозес вышел на поле в 20 матчах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. На счету нигерийца также гол в ворота «Ахмата», который позволил команде занять второе место в чемпионате России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €6 млн.

Мозес известен по выступлениям в Английской премьер-лиге (АПЛ). В частности, он играл за «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед». Также Мозес отметился выступлениями за итальянский «Интер» и турецкий «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» достигло договоренности с «Челси» о поэтапных выплатах за трансфер нигерийца Виктора Мозеса.