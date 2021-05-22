Латвия одержала победу над Канадой впервые в истории чемпионатов мира

Сборная Латвии по хоккею провела свой первый матч на домашнем чемпионате мира, обыграв национальную команду Канады.

Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена Рига» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

За латвийскую сборную шайбы забросили Микс Индрашис, который отличился за секунду до конца первого периода, а также Оскар Батня. Он забил в середине второй двадцатиминутки.

Отметим, что эта победа над «кленовыми листьями» стала для прибалтийского коллектива первой в истории мировых первенств. До этого латышам удавалось лишь раз не проиграть канадцам в рамках встреч чемпионата мира — поединок 1997-го года завершился со счетом 3:3.

Главным тренером сборной Латвии является Боб Хартли, ставший победителем розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во главе омского «Авангарда».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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