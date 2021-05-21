УЕФА спрогнозировал падение доходов РПЛ за 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте представил детальное исследование финансовой ситуации в европейском футболе.

Согласно полученному итогу, основное негативное влияние на формирование доходов клубов по итогам 2020 и 2021 года оказывает пандемия коронавирусной инфекции. Из-за нее падение доходов Российской премьер-лиги (РПЛ) в указанные годы составит от 12 до 15 процентов.

Прогнозируется, что доходы Английской премьер-лиги (АПЛ) упадут на 10-15%, немецкой Бундеслиги — на 15-20%, итальянской Серии А — на 18-25%.

Худшая ситуация среди топ-5 лиг во Франции, где падение доходов Лиги 1 составит от 25 до 35 процентов в связи с пересмотром условий контракта на показ матчей.

Ранее сообщалось, что РПЛ заняла третье место по уровню роста доходов ведущих европейских лиг мира за 2019 финансовый год.