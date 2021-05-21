Кучеров догнал Ковалева в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал Алексея Ковалева в списке самых результативных россиян в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь с 20 на 21 мая в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» (5:6 ОТ) Кучеров принял участие в четвертой шайбе своей команды. Он вместе с Виктором Хедманом выступил в роли ассистента для Брейдена Пойнта, который поразил ворота соперника на 34:17.

Таким образом, теперь Кучеров с Ковалевым делят шестое место в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ.

Впереди располагаются Павел Дацюк (113 очков), Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команды не смогли определить победителя в основное время, три периода завершились со счетом 5:5. В овертайме сильнее оказалась «Флорида», а победную шайбу забросил Райан Ломберг.