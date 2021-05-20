Россия заявила 17 хоккеистов для участия на чемпионате мира

Сборная России по хоккею заявила 17 хоккеистов для участия на чемпионате мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня, передает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Вратари: Александр Самонов, Иван Бочаров.

Защитники: Иван Проворов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Никита Задоров.

Нападающие: Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов, Михаил Григоренко. Александр Барабанов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов.

Сборная Чехии станет первым соперником россиян на турнире в Риге. Эта игра состоится в пятницу, 21 мая, и начнется в 16.15 по московскому времени. Также на групповом этапе подопечным Валерия Брагина предстоит сыграть с Великобританией, Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.

Ранее наставник сборной Чехии по хоккею Филип Пешан поделился ожиданиями от матча против сборной России на чемпионате мира.