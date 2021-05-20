Девятилетняя ученица Плющенко сделала аксель в 9,5 оборотов

Юная фигуристка смогла исполнить этот элемент на тренировке с помощью удочки. Она занимается в «Ангелах Плющенко» с 2020 года, перейдя из группы Этери Тутберидзе.

1 мая стало известно о том, что Александра Трусова вернулась к Тутберидзе от Евгения Плющенко.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость. Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее Ирина Роднина оценила переход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе.