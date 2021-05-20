Девятилетняя ученица Плющенко сделала аксель в 9,5 оборотов
Арина Парсегова, девятилетняя ученица тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, смогла выполнить аксель в 9,5 оборотов. Видео прыжка опубликовано на странице Плющенко в Instagram Юная фигуристка смогла исполнить этот элемент на тренировке с помощью удочки. Она занимается в «Ангелах Плющенко» с 2020 года, перейдя из группы Этери Тутберидзе. 1 мая стало известно о том, что Александра Трусова вернулась к Тутберидзе от Евгения Плющенко. Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков. 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость. Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость. Ранее Ирина Роднина оценила переход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе.
Юная фигуристка смогла исполнить этот элемент на тренировке с помощью удочки. Она занимается в «Ангелах Плющенко» с 2020 года, перейдя из группы Этери Тутберидзе.
1 мая стало известно о том, что Александра Трусова вернулась к Тутберидзе от Евгения Плющенко.
Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.
1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость. Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.
Ранее Ирина Роднина оценила переход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе.