Фьюри вызвал Джошуа на бой на голых кулаках за $20 млн

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри бросил вызов обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Фьюри предложил своему противнику встретиться и провести поединок на голых кулаках, а на кон боя поставить $20 млн.

«Вся твоя команда знала, что идет арбитраж, я ничего не мог с этим поделать. Но скажу тебе вот что: если я обманщик, давай подеремся в ближайшие выходные на голых кулаках, пока один из нас не сдастся!» — заявил Фьюри, опубликовав пост в Twitter.

Примечательно, что до этого появилась информация, согласно которой объединительный бой Фьюри и Джошуа может быть сорван из-за того, что арбитраж обязал обладателя пояса WBC провести третий поединок с бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.

Джошуа не остался в стороне и ответил своему оппоненту.

«Если шел арбитраж, зачем говорить всему миру, что мы проведём бой! Контракт на бой был подписан! За звание абсолютного чемпиона. На кулаках? Ты хороший парень, не шути со мной, Люк! Я настучу тебе по лысине, и ты ничего не сможешь сделать. Неудачник», — написал он.

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