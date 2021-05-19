Главный тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Фиорентины». Об этом сообщает Firenze Viola. Специалист является одним из основных кандидатов на этот пост.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре 2020 года он заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года. По словам специалиста, из-за пандемии коронавируса он хочет вернуться к семье в Германию.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 57 очков, занял второе место в турнирной таблице первенства и вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

По информации СМИ, новым главным тренером красно-белых станет Руй Витория. Португалец в прошлом возглавлял лиссабонскую «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста была саудовская команда «Ан-Наср».

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Джикия обратился к Тедеско.