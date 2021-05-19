«Газпром» стал официальным спонсором Евро-2020

«Газпром» стал официальном спонсором чемпионата Европы — 2020 и Евро — 2024, квалификации континентального первенства 2024 года на определенных рынках, а также финальных стадий Лиги наций 2021 и 2023 годов, сообщается на официальном сайте Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как отмечается в заявлении, российская компания продлила партнерское соглашение с Лигой чемпионов, а также получила спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ограничить продажу спиртных напитков на время проведения матчей чемпионата Европы — 2020.