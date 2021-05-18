Геркус высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переезде московского «Локомотива» из Черкизово в «Лужники».

«Переезд в «Лужники» — дело хорошее. Но только навсегда. Полное название клуба – «Локомотив» Москва. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы. Но это очень амбициозный путь», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

«Локомотив», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 56 очков, занял третье место в турнирной таблице первенства и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

12 мая «железнодорожники» обыграли в финале Кубка России самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В Лиге чемпионов «Локомотив» не смог выйти из группы, заняв четвертое место в квартете с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и «Зальцбургом».

Ранее сообщалось о том, что руководство Российских железных дорог (РЖД) простит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду футбольному клубу «Локомотив».