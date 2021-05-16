Жена Овечкина опубликовала в Instagram фото с матча «Вашингтон» — «Бостон»

Анастасия Овечкина, супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, опубликовала в Instagram фото с матча плей-офф между «Кэпиталз» и «Бостоном».

На снимке изображены сыновья пары Сергей и Илья, находящиеся на трибуне стадиона «Вашингтона».

«Главные болельщики», — написала Анастасия.

«Вашингтон» победил со счетом 3:2 ОТ.

35-летний россиянин принял участие во втором взятии ворот Тууки Раска, состоявшемся по ходу второй двадцатиминутки, записав на свой счет результативную передачу. Это действие позволило ему набрать 132 очка по системе «гол+пас» в матчах Кубка Стэнли, что является третьим результатом за всю историю турнира.

Вторая игра серии состоится в ночь с 17 на 18 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин прокомментировал победу над «Бостоном» в первом матче плей-офф.