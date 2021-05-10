«Руй Витория – загадка»: бывший игрок «Спартака» назвал лучшего тренера для команды

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско покинет пост по окончании сезона, основным кандидатом ему на смену СМИ называют португальца Руя Виторию. Бывший полузащитник красно-белых Максим Деменко заявил «Газете.Ru», что сомневается в целесообразности такого назначения, а также назвал имена специалистов, которые, на его взгляд, лучше всего бы подошли сейчас «Спартаку».

«Для меня Руй Витория — абсолютная загадка. Не знаю, как руководители высматривают специалистов и по каким критериям выстраивают отношения. Да, говорят, он выигрывал трофеи в Португалии, но ничего выдающегося не добился. Возможно, сыграло роль, что он брал трофеи с каждым клубом, но лично мне кажется странным, что иностранному тренеру готовы платить порядка четырех миллионов евро.

Немного тяжело рассуждать, можно лишь высказать свое мнение. Но я бы предложил остановиться все же на российском специалисте — тот же Курбан Бердыев, тот же Валерий Карпин… Они проявляли себя в чемпионате России, это очень важный фактор. Все-таки с иностранцем должен работать еще и переводчик, зарубежные тренеры приносят новые системы… Сколько «Спартак» уже ошибался! Хотя тут тоже все неоднозначно: вот Валера Карпин хорошие результаты показывал, но первым ни разу не был. А пришел Дима Аленичев, создал команду, а Массимо Каррера продолжил и стал чемпионом. Но я все-таки сторонник российских специалистов, которые знают наш менталитет», — заключил Деменко.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. В его первый сезон команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ и дошла до полуфинала Кубка России. В настоящее время «Спартак» под руководством Тедеско борется за второе место, дающее путевку в Лигу чемпионов. В понедельник, 10 мая, красно-белые проведут матч 29-го тура с «Химками» — в случае победы столичная команда закрепится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко назвал комплекс причин нестабильной игры «Спартака».