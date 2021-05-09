«Барселона» разочарована решением Неймара продлить контракт с «ПСЖ»

«Барселона» осталась разочарована решением бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара продлить контракт с французской командой, сообщает Mundo Deportivo.

В СМИ появилась информация, согласно которой «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи даже отправил в каталонский клуб письмо с просьбой оставить нападающего в покое.

По информации источника, каталонская команда действительно хотела вернуть Неймара в свой состав следующим летом. В Париж приезжал представитель «Барселоны» для того, чтобы провести переговоры с футболистом, который якобы был не против своего возвращения. Однако новость о продлении контракта с «ПСЖ» сильно разочаровала «Барселону», команда чувствует себя использованной.

Ранее сообщалось, что Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.