Тренер Назаров поздравил сборную России со вторым местом на ЮЧМ

Тренер Андрей Назаров поздравил сборную России по хоккею со вторым местом на юниорском чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

«Поздравляем сборную России с достойным выступлением на ЮЧМ. Никто не вправе называть второе место провалом. Все видели, каким ярким и качественным был хоккей нашей команды», — сказал Назаров.

Напомним, в финальном матче россияне уступили сверстникам из Канады со счетом 3:5.

В составе победителей голами отметились Шейн Райт, оформивший дубль, а также Коннор Бедард (на его счету, плюс ко всему, нереализованный буллит), Бреннан Отман и Логан Стэнковен. За российскую сборную забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее Владислав Третьяк подвел итоги финального матча ЮЧМ между Россией и Канадой.