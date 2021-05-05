Стало известно, где сборная России сыграет с Хорватией и Мальтой в отборе ЧМ-2022

Сборная России проведёт домашние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Хорватии и Мальты в Москве и Волгограде, сообщает пресс-служба российской команды.

1 сентября, уже после чемпионата Европы, россияне примут Хорватию в «Лужниках», а 7 сентября на стадионе «Волгоград Арена» сыграют с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

В отборочных матчах ЧМ-2022 сборная России обыграла в гостях Мальту со счетом 3:1, затем на своем поле переиграла Словению 2:1, после чего проиграла на чужом поле Словакии 1:2.

Россия набрала в трех матчах шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Первое место в группе занимает хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвертой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).

Ранее сообщалось, что УЕФА официально расширил состав сборных на Евро-2020.