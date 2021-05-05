Перенесенный из-за протестов фанатов матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится 13 мая

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 13 мая, сообщает пресс-служба манкунианцев. Игра начнется в 22:15 по московскому времени.

В минувшие выходные, перед матчем с «Ливерпулем», болельщики манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки. В результате беспорядков пострадал полицейский.

В результате, по решению АПЛ, матч был отменен.

Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, не намерены продавать клуб.

Ранее главный тренер «МЮ» Сульшер заявил, что после протестов владельцы клуба и болельщики начали общаться.