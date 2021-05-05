«За папаню — черпачок»: «Зенит» выложил видео про гол Дзюбы в ворота «Локомотива»

Пресс-служба «Зенита» в Twitter выложила видео про гол нападающего Артема Дзюбы в ворота голкипера «Локомотива» Гильерме в матче 28-го тура РПЛ, который завершился победой питерцев со счетом 6:1 и принес команде седьмой чемпионский титул в российской истории.

В ролике Дзюба рассказывает, что ударить по воротам черпачком ему посоветовал вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Далее в видео показан гол Дзюбы под аудиофрагмент из фильма «Варвара-краса, длинная коса».

На 19-й минуте «Зенит» добрался до чужой штрафной, сначала пробил по воротам Азмун — Гильерме выручил. Затем вратарь отбил удар Малкома, к которому отскочил мяч. Затем мяч попал к Дзюбе, который «парашютом» в одно касание изящно перебросил Гильерме.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

Ранее сообщалось, что Дзюба опубликовал видео в образе Дэдпула.