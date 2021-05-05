Россияне Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Рейнджерс»

Российские игроки «Вашингтона» нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов не сыграют в матче с «Рейнджерс», сообщила в Twitter журналист Саманта Пелл. Также пропустит капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который не до конца восстановился от травмы нижней части тела.

Воспитанник челябинского хоккея опоздал на командное собрание вместе с голкипером Ильей Самсоновым, после чего оба не попали в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой «столичных» со счетом 6:3.

Напомним, что для Кузнецова это уже второе попадание в ковид-протокол. Первое случилось в январе нынешнего года. Сразу после этого появилась информация о том, что руководство «столичных» готово выслушать предложения по обмену форварда в предстоящее межсезонье, так как недовольно его действиями и поступками за пределами льда.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 71 очко после 52 игр.

Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» начнется ночью в 2:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Кузнецов попал в ковид-протокол.