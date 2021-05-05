Нападающий «Арсенала» рассказал о том, как переболел малярией

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о борьбе с малярией.

«После того как болезнь действительно дала о себе знать, мне стало очень плохо. Это был худший момент за весь период борьбы с малярией. Было невероятно тяжело — три дня подряд с утра до ночи у меня была лихорадка. Без перерыва. Лекарства не помогали, и, поговорив с врачом, я решил лечь в больницу. Там пробыл три дня, чувствовал себя так же плохо. Думаю, потерял где-то четыре килограмма. Моим близким было страшно видеть меня в таком состоянии», — приводит слова Обамеянга пресс-служба «Арсенала».

Малярия является инфекционным заболеванием, которое передается человеку при укусах самками комаров рода Anopheles. Болезнь сопровождается лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезенки и печени, а также анемией.

Из-за болезни Обамеянг пропустил почти месяц и три тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Вернувшись на поле в минувшие выходные в матче с «Ньюкаслом», форвард отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 26 матчах, в которых забил девять мячей и отдал одну передачу.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Арсенала» Обамеянг заразился малярией.