Канделаки поздравила жену Федуна с назначением в совет директоров «Спартака»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила Зарему Салихову с назначением в совет директоров московского «Спартака». Соответствующий пост она опубликовала в своем Twitter.

«Очень рада назначению Заремы Салиховой в совет директоров клуба «Спартак-Москва». «Матч ТВ» будет рад сделать с Заремой большое и развернутое интервью. Знаем не понаслышке, как она любит футбол и болеет за «Спартак»!

А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина — это всегда отличный стимул для команды и для будущих побед», — написала Канделаки.

В текущей версии таблицы чемпионата России московский «Спартак» располагается на второй позиции, опережая в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов «Локомотив» на одно очко.

Ранее сообщалось, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев установил бомбардирский рекорд Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ).