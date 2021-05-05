Туктамышева: хочу оставить яркий след в истории фигурного катания

Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева высказалась о своих дальнейших спортивных планах. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, избавиться от фигурного катания в жизни ей уже не удастся.

«Мне было бы интересно попробовать себя в тренерской работе. Я уже большую часть жизни вложила в этот вид спорта, поэтому от него я уже никуда не уйду. Прямо сейчас я хочу поехать на Олимпиаду. Посмотрим, как будет складываться новый сезон.

Я хочу оставить яркий след в истории фигурного катания. Я хочу достичь того, чтоб выделяться. Но пока об этом не думаю», — заявила 24-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун высказался о карьерах олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.