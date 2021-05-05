Месси может быть оштрафован на €60 тыс. за организацию командного ужина

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси может быть оштрафован за организацию командного ужина в преддверии матча чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». Об этом сообщает портал Оkdiario.com.

По информации источника, если в ходе расследования, инициированного руководством Ла Лиги, будет выявлено нарушение правил безопасности и допущение распространения коронавирусной инфекции, то аргентинец рискует получить наказание в виде денежного штрафа в размере от €3 тыс. до €60 тыс.

Напомним, что в Каталонии до 8 мая 2021 года действует запрет на нахождение более шести человек, которые не живут вместе, в одном помещении.

В клубе убеждены, что футболисты не нарушали никаких правил, а также соблюдали социальную дистанцию во время вечера.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является основным кандидатом на пост наставника «Ганновера-96».