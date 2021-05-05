Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов спустя десять лет

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнирах. Ответный матч английская команда выиграла со счетом 2:0.

Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 10 лет. В 2011 году «Барселона» под его руководством победила в решающем матче турнира «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. После «Барселоны» испанский тренер работал в «Баварии».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это один из самых продолжительных периодов времени между двумя финалами Лиги чемпионов для одного тренера. Рекордсмены по данному показателю — Луи ван Гал (1996-2010) и Юпп Хайнкес (1998-2012), которым понадобилось по 14 лет. Как и Гвардиоле, 10 лет потребовалось Удо Латтеку (1977-1987).

Также, как сообщает Opta Sports, Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов. Матч с «ПСЖ» стал 63-й игрой в плей-офф в качестве тренера для Гвардиолы. Тренер обошел по этому показателю Карло Анчелотти, у которого 62 игры.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.