«Зенит» опубликовал видео из чемпионской раздевалки
Петербургский «Зенит» опубликовал в Twitter видео из чемпионской раздевалки.
Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами России, обыграв в матче 28-го тура московский «Локомотив».
Встреча завершилась со счетом 6:1.
На 19-й минуте «Зенит» добрался до чужой штрафной, сначала пробил по ворота Азмун — Гильерме выручил. Затем вратарь отбил удар Малкома, к которому отскочил мяч. Затем мяч попал к Дзюбе, который «парашютом» в одно касание изящно перебросил Гильерме. Перед этим был стык Дзюбы и Рыбуса, поэтому арбитры использовали VAR для прояснения момента. Гол был засчитан.
На 39-й минуте Сердар Азмун после флангового навеса классным ударом головой отправил второй мяч в сетку ворот «Локомотива». На первой компенсированной минуте Пабло с двух ног прыгнул в Дзюбу в своей штрафной, а Азмун четко реализовал пенальти.
Во втором тайме сначала Азмун оформил хет-трик, а затем Дзюба забил свой второй гол в матче.
На 56-й минуте после грубейшей ошибки Ярослава Ракицкого Камано один мяч отыграл.
На 67-й минуте Малком поставил точку в этом матче, отправив шестой мяч в ворота Гильерме.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием третьего подряд титула чемпиона России.
Раздевалка чемпионов! ���� #ГородЗолотой pic.twitter.com/6xxvPvAFu2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 3, 2021