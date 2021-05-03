Промес оценил шансы «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес оценил шансы красно-белых на попадание в Лигу чемпионов, передает «Чемпионат.com».

«У нас есть шансы на Лигу чемпионов», — сказал Промес.

Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

Красно-белые имеют в активе 53 очка в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

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