Фигуристка Хромых раскрыла секрет успеха подопечных Тутберидзе

Фигуристка Майя Хромых раскрыла секрет успеха подопечных Этери Тутберидзе, передает RT.

«У Тутберидзе нее очень сильна энергетика. Она всегда может что-то объяснить и поправить. Иногда скажет что-то обидное, но нее всегда так получается, что становится смешно, а не обидно», — сказала Хромых.

Напомним, 1 мая стало известно о том, что Александра Трусова вернулась к Тутберидзе от Евгения Плющенко.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, иронично прокомментировала возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.