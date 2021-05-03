Пуэрториканский боксер обвиняется в убийстве беременной девушки

Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо обвиняется в убийстве беременной девушки Кейшли Родригес, передает Washington Post.

Отмечается, что Родригес в последний раз общалась со своей матерью 29 апреля, а 1 мая Вердехо сдался полиции. Ему предъявлены обвинения в похищении и убийстве.

«Он угрожал ей и раньше. Говорил, чтобы она не рожала, сделала аборт, потому что у него есть семья, он боксер и общественный деятель», — сказала мама убитой.

Вердехо провел 29 боев, потерпев два поражения. В последний раз он выходил на ринг 13 декабря 2020 года, уступив японцу Масаеси Накатани.

В 2012 году Вердехо уступил украинцу Василию Ломаченко в четвертьфинале Олимпиады.

Убийство Родригес вызвало протесты в Пуэрто-Рико против насилия в отношении женщин.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о том, что он рассматривает переход в бокс.