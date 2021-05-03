Генменеджер «Авангарда»: клуб не держит обиды на Чинахова

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков высказался об уходе Егора Чинахова в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», передает Sport24.

«Если Егор решил ехать, мы его поддержим. Я представляю интересы команды. Клуб на игрока не держит обиды, просто инструмент подачи информации был не совсем правдивым», — сказал Волков.

Чинахов в составе «Авангарда» в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. На счету форварда 17 (10+7) набранных очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф нападающий набрал 7 (5+2) баллов за 21 игру.

«Блю Джекетс» выбрали Чинахова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 21-м номером.

Ранее хоккейный клуб «Авангард», несколько дней назад выигравший Кубок Гагарина, выступил с заявлением относительно ситуации с Егором Чинаховым, который решил уехать в НХЛ.