«Спартак» отреагировал на решение ЦСКА обратиться в РФС по поводу постов в Twitter

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в Twitter после недавнего дерби, которое завершилось победой красно-белых со счетом 1:0.

«Точный перевод фразы как раз-таки: «Официально! Вы — отстой» (ЦСКА перевел эту фразу немного иначе и не совсем цензурно. - Прим. «Газета.Ru»). Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА, как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода.

По второму твиту мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что ЦСКА обратился в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть и дать оценку двум публикациям в официальном аккаунте «Спартака» в Twitter: видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА, и запись «Привет, конюшня, как дела?»

Ранее сообщалось, что Гинер и Федун высказали претензии Прядкину на заседании исполкома РФС.