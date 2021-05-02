Экс-главный тренер сборной России поздравил «Зенит» с чемпионством и похвалил Семака

Известный итальянский тренер, бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал завоевание «Зенитом» чемпионства и похвалил наставника питерского клуба Сергея Семака.

«Очень рад за «Зенит» и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него все будет хорошо», — сказал Капелло «Чемпионату».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Семак после досрочного чемпионства питерского клуба в нынешнем сезоне сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким по количеству завоеванных титулов в РПЛ. У всех трех специалистов по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.

Отметим, что Семак, руководя «Зенитом», добился третьей подряд победы в РПЛ (в сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Слуцкий приводил московский ЦСКА к чемпионству в сезонах 2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016. «Локомотив» с Сёминым становился чемпионом в 2002-м, 2004-м годах и в сезоне 2017/2018.

Стоит заметить, что у Семака есть также три чемпионских титула в качестве игрока. Нынешний наставник «Зенита» выигрывал первенство страны в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз