Депутат Милонов: «Зенит» в ЛЧ порвет всех как Тузик грелку, если не будет политических вмешательств

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России. В Санкт-Петербурге питерский клуб о счетом 6:1 разгромил «Локомотив» в рамках 28-го тура РПЛ и стал чемпионом страны в третий раз подряд. Эта победа стала для питерского клуба седьмой в российской истории и восьмой, если считать выигранный титул чемпиона СССР в 1984 году.

«Главная победа «Зенита» сегодня — это задел на завтра. В следующем сезоне в Лиге чемпионов порвем всех как Тузик грелку — это 100%, если не будет никаких политических вмешательств. Почему санкции к нам применяют? Потому что боятся нас», — сказал Милонов Sport24.

По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (три), Артема Дзюба (два) и Малком. В составе «Локомотива» единственный мяч на счету Камано.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.