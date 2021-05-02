Семак сравнялся с Семиным и Слуцким по количеству чемпионских титулов в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после досрочного чемпионства питерского клуба в нынешнем сезоне сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким по количеству завоеванных титулов в РПЛ. У всех трех специалистов по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что Семак, руководя «Зенитом», добился третьей подряд победы в РПЛ (в сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Слуцкий приводил московский ЦСКА к чемпионству в сезонах 2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016. «Локомотив» с Сёминым становился чемпионом в 2002-м, 2004-м годах и в сезоне 2017/2018.

Стоит заметить, что у Семака есть также три чемпионских титула в качестве игрока. Нынешний наставник «Зенита» выигрывал первенство страны в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

Петербургский клуб в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз.