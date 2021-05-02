Главный тренер сборной России Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с третьим подряд чемпионским титулом в Российской премьер-лиге. Питерцы разгромили «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ и выиграли титул досрочно.

«Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый футболист на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к чемпионату Европы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Эта победа стала для питерского клуба седьмой в российской истории и восьмой, если считать выигранный титул чемпиона СССР в 1984 году. «Зенит» выигрывает РПЛ третий год подряд.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз.