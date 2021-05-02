«Зенит» громит «Локомотив» после первого тайма и близок к чемпионству

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм в матче 28-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Локомотивом». Пока счет 3:0 в пользу хозяев поля, которые в случае победы в этом матче досрочно станут чемпионом России.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте «Зенит» добрался до чужой штрафной, сначала пробил по ворота Азмун — Гильерме выручил. Затем вратарь отбил удар Малкома, к которому отскочил мяч. Затем мяч попал к Дзюбе, который «парашютом» в одно касание изящно перебросил Гильерме. Перед этим был стык Дзюбы и Рыбуса, поэтому арбитры использовали VAR для прояснения момента. Гол был засчитан.

На 39-й минуте Сердар Азмун после флангового навеса классным ударом головой отправил второй мяч в сетку ворот «Локомотива».

На первой компенсированной минуте Пабло с двух ног прыгнул в Дзюбу в своей штрафной, а Азмун четко реализовал пенальти.

На 12-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник «Зенита» Вендел.

Разница между «Зенитом» и идущим вторым «Локомотивом» составляет шесть очков. Побед в чемпионате у «Зенита» больше на одну (17 против 16), разность забитых и пропущенных мячей тоже играет на руку петербуржцам – 41 против 14.

В оставшихся двух турах «Зениту» предстоит сыграть на выезде с аутсайдерами «Уфой» и «Тамбовом». «Локомотив» на своем поле примет «Динамо» и «Урал».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может досрочно оформить чемпионство в 28-м туре РПЛ.