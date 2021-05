Начало матча «МЮ» – «Ливерпуль» отложено из-за протеста фанатов

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не начнется вовремя.

Как сообщает Sky Sports, английская Премьер-лига подтвердила, что в связи с протестами фанатов на «Олд Траффорд» начало матча отложено на неопределенное время.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» болельщики манкунианцев продолжили акцию протеста против руководства клуба. Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем с мерсисайдцами.Затем болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляют по полю, запускают файеры и поджигают дымовые шашки.

Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был начаться в 18:30 по московскому времени. Манкунианцы на четыре очка опережают идущий третий «Лестер» и имеют игру в запасе. В случае победы в этом матче «Ливерпуля», «Манчестер Сити» станет недосягаем для конкурентов и досрочно станет чемпионом Англии уже сегодня.

Ранее сообщалось, что фанаты «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» прорвались на поле «Олд Траффорд».

Significant protests taking place by 1000s of fans now outside Old Trafford against the Glazers after some got inside onto the pitch. Probably the biggest ever seen.



Comes amid a wider boycott of social media https://t.co/V9pvI8xLkf pic.twitter.com/0yC1xXuqPO